صور.. محافظ المنيا يوجه بتنفيذ أعمال إزالة أحد العقارات المائلة بمدينة ملوى

المنيا-فريق المحافظات

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وجدى زقزوق رئيس مدينة ملوى بمتابعة أعمال تنفيذ قرار الإزالة لأحد العقارات المائلة بشارع الشهيد المتفرع من شارع العرفانى، وذلك عقب إخلاء العقار من سكانه، حفاظاً على أرواح المواطنين .

كما شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بالعمل على تأمين المنطقة والإسراع فى إجراء حصر شامل لساكنى العقار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية دعم سكان العقار.

وتابع رئيس مركز ملوى اليوم أعمال الإزالة للعقار المائل واعلن أنه تم ايقاف العمل مؤقتا بالترخيص الممنوح للعقار المجاور، لحين اتباع كافه الاحتياطات اللازمة لسند جوانب الحفر.

وأكد استمرار أعمال الازالة حيث تم ازاله الطابق الرابع العلوى وجارى استكمال باقى أعمال الإزالة .

وكان أحد العقارات الصادر لها قرار ازالة من الادارة الهندسية بملوى قد تعرض لميل من الجهة الغربية، عقب حفر أساسات لعقار مجاور له.