صور.. محافظ الإسكندرية يكلف رئيس حى شرق بوقف أعمال التخريب بأحد العقارات

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، رئيس حى شرق المهندسة سحر شعبان والجهات المعنية، بالانتقال فورا إلى موقع العقار للمعاينة على أرض الواقع ووقف أعمال التخريب التى تتم به.

جاء ذلك فى استجابة سريعة لاستغاثة أهالى العقار رقم 331 طريق الجيش أمام نادى الأطباء بنطاق حى شرق ، كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعاينة العقار والتأكد من السلامة الإنشائية له، وكذا تحديد مدى الخطورة التى أصابته وكيفية المعالجة السريعة للحفاظ على سلامة العقار.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، قى بيان صادر اليوم ، أنه فور تعليمات المحافظ تم الانتقال إلى موقع العقار ومن المعاينة تبين قيام صاحب شقة بالعقار بالدور الأول علوى بأعمال تخريب للعقار لأغراض غير معلومة، مستغلا فى ذلك رخصة صادرة للعقار للترميم، مشيرة الى أن أن تلك الرخصة تختص بعملية الترميم فقط لا غير.

وأكدت أنه تم وقف أعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه صاحب الشقة وإبلاغ النيابة.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض العقار على لجنة من كلية الهندسة، لتحديد مدى الخطورة التى أصابت العقار أثر أعمال التخريب، وكيفية المعالجة السريعة للحفاظ على سلامة العقار.