صور مجلة "نور" مع أطفال إندونيسيا وإشادة من المسئولين بمحتواها الثقافى التنويرى

كتب لؤى على

عقد مسؤلو فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا، سلسلة أنشطة للأطفال، وحرص الفرع على توزيع أعداد من مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف على الأطفال، التى نالت إعجابهم ولفتت انتباههم.

كما تم توزيع كتاب طاقة نور الذى يتضمن مجموعة قصص مصورة "كوميكس"، تتناول موضوعات وقضايا تمسّ المجتمع بأسلوب سلس للأطفال مثل "آيات القتال فى القرآن، الوطن، الغزوات، الفنون فى حياتنا، العفو عند المقدرة، شعب واحد، داعش الإرهابية، جند الله، المستأمنون".

أشاد مسئولو المعاهد بمجلة نور وكتاب طاقة نور وبما يتضمنوه من محتوى ثقافى تنويرى، وعبروا عن سعادتهم بوجود مثل هذه الإصدارات القيّمة التى تهدف لترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وغرس حب الوطن والانتماء لدى الطفل.