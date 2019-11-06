سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور مجلة "نور" مع أطفال إندونيسيا وإشادة من المسئولين بمحتواها الثقافى التنويرى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:11 ص
صور مجلة "نور" مع أطفال إندونيسيا وإشادة من المسئولين بمحتواها الثقافى التنويرى مجلة "نور" مع أطفال إندونيسيا
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مسؤلو فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا، سلسلة أنشطة للأطفال، وحرص الفرع على توزيع أعداد من مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف على الأطفال، التى نالت إعجابهم ولفتت انتباههم.
 
كما تم توزيع كتاب طاقة نور الذى يتضمن مجموعة قصص مصورة "كوميكس"، تتناول موضوعات وقضايا تمسّ المجتمع بأسلوب سلس للأطفال مثل "آيات القتال فى القرآن، الوطن، الغزوات، الفنون فى حياتنا، العفو عند المقدرة، شعب واحد، داعش الإرهابية، جند الله، المستأمنون".
 
أشاد مسئولو المعاهد بمجلة نور وكتاب طاقة نور وبما يتضمنوه من محتوى ثقافى تنويرى، وعبروا عن  سعادتهم بوجود مثل هذه الإصدارات القيّمة التى تهدف لترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وغرس حب الوطن والانتماء لدى الطفل.
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 11.03.58 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 11.03.56 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-06 at 11.03.57 AM

 


مجلة نور

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة