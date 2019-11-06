صور.. رفع 9050 طن قمامة من مقالب العشوائية بالشرقية و25 طن تراكمات بالأقصر

المحافظات - إيمان مهنى - أحمد مرعى - ناصر جودة

رفعت وحدة التدخل البيئي السريع بالشرقية ، 9050 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية و نقلهم للمدفن الصحي بالخطارة، ذلك تنفيذا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل بالشرقية، أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الاماكن وتسويرها حفاظا علية وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين

وأكد مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر أكتوبر 2019 تم الانتهاء من رفع 9050 م3 قمامة باستخدام 13 معدة "تريلا – نقل - قلاب "، بواقع 285 نقلة و نقلها للمدفن الصحي بالخطارة ، من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز " الزقازيق بمنطقة الغار - أبو كبير - كفر صقر - الحسينية - فاقوس - منيا القمح - ههيا " .

وفى الأقصر، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، حملة نظافة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العشى داخل القرية، والتي أسفرت عن رفع 25 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى القرية، وذلك بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ومسؤول النظافة بالقرى مكى عمر ورئيس القرية، وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهوارى، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة الزينية ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، مضيفاً أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكداً على مواصلة أعمال النظافة وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومي.

وكان قد صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، بأنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاستعداد الجيد لفصل الشتاء، تم تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول على مستوى مركز ومدينة الزينية ومتابعة أعمال تجهيزها للموسم الشتوى، حيث ضمت اللجنة كل من يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وعلى النادى مدير المتابعة الميدانية، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحري، والمهندس عبدالله أبو الفضل مسئول المكتب الفنى بهندسة الرى بالأقصر، ويحيى البدرى مسئول بإدارة التوسع الأفقى بإسنا، وذلك للمرور على السدود والمخرات والعمل على حصر وتحديد المعوقات التى قد تقع فى مسارات المخرات.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، أنه بالمرور على مخرات السيول بمركز ومدينة الزينية، تبين أنه لا توجد أى معوقات بتلك السدود وهى فى حالة جيدة، وذلك لضمان سريان المياه فى مساراتها فى حال سقوط الأمطار.

وفى البحيرة ، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وشدد على أهمية استمرار تلك الحملات وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل علي تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندسة سلوي زكي بتنفيذ عدة حملات للنظافة والرقابة على الخدمات العامة.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 140 طن قمامة اليوم بنطاق المدينة بمناطق" المحمودية القديمة ، شارع الثورة والرشيدية ، المنشية ، الكوادى وشارع المعلمين والمبرة وقري أريمون ، وسيدى عقبة ، وفيشا " ونقلهم للمقالب العمومية .

كما أسفرت الحملات عن تطهير صفايات المطر بشارع الثورة والمرور على مطابق غرف الصرف والتأكد من عملها و مراجعة أعمال الكهرباء والصيانة لكشافات الإنارة بشوارع المدينة وأمام المبرة وبجوار الضرائب العقارية وخلف مسجد الجوهرى بمدينة المحمودية، بالإضافة الى أعمال التجميل بمدخل المدينة ومتابعة أعمال النظافة بالحدائق العامة



رفع 25 طن قمامة وتراكمات بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر



رفع 25 طن قمامة وتراكمات بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر



رفع 25 طن قمامة وتراكمات بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر