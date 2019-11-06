صور .. تحرير 15 محضرا مخالفة لمحلات بيع الأطعمة بمدينة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبيه، أنه بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، قامت مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بحملة مكبرة على محلات الأطعمة والمخابز بمدينة بنها، حيث تم تحرير 15 محضر مخالفة لبيع منتجات منتهية الصلاحية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية، وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري، ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد المحافظ، أننا لا نألوا جهدا فى الحفاظ على صحة المواطنين ووصول منتج صحى آمن إليهم من المنتجات ذات الأصل الحيوانى المطابقة للاشتراطات الصحية السليمة .



حملة وزارة الصحة على محلات بيع الأطعمة بالقليوبية



حملة وزارة الصحة على محلات بيع الأطعمة بالقليوبية



حملة وزارة الصحة على محلات بيع الأطعمة بالقليوبية



حملة وزارة الصحة على محلات بيع الأطعمة بالقليوبية

حملة وزارة الصحة على محلات بيع الأطعمة بالقليوبية