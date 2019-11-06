صور.. القنصل العام الفرنسى يزور مستشفى الأقصر للتعرف على الخدمات الطبية للأجانب

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل مستشفى الأقصر الدولى، اليوم الأربعاء، القنصل العام الفرنسى بمصر (Olivier Plancon)، القنصل الشرفي بالأقصر(Marie Christine)، وذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الاقصر، وكان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، ونواب المدير العام.

وتم خلال الزيارة المرور على بعض أقسام المستشفى المختلفة، واستعراض الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة، والتى تقدم للرعايا الفرنسيين المقيمين بالأقصر والسائحين أيضاً من جمهورية فرنسا، وقد أبدى الزوار إعجابهم بالجهد المبذول وبمستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى.

وكان قد استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الأربعاء فارنسو بوجو القنصل العام الفرنسي بالقاهرة ومارى كرستين جيلبر القنصل الفخرى الفرنسى بالأقصر، وذلك على هامش تواجده بمحافظة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين وخطط تنشيط السياحة، وأوضح فارنسو بوجو – خلال اللقاء - أنها الزيارة الثالثة له بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف لقاء الفرنسيين المقيمين بالأقصر ومناقشة المشكلات التى قد تواجههم، وأعرب القنصل العام الفرنسي عن سعادته بزيارة معالم الأقصر، واصفاً إياها بالمعالم الساحرة مشيداً بأعمال التطوير التى تبرز عظمة المدينة الحضارية.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل العام الفرنسى للأقصر، حيث ناقش الجانبان سبل جذب المزيد من السياحة الفرنسية إلى الأقصر، مشيراً إلى أن الشعب الفرنسى من الشعوب التى تعرف قيمة وأهمية السياحة الثقافية، مؤكداً على تعاون الجانب المصرى ممثلاً فى كافة الجهات المنوطة لضمان حصول الفرنسيين سواء السياح أو المقيمين على إقامة مميزة بالأقصر، ومن المقرر أن يتوجه القنصل العام الفرنسى لمحافظة أسوان عقب انتهاء زيارته لمحافظة الأقصر.



مستشفي الأقصر الدولي تستقبل القنصل العام الفرنسي بمصر للتعرف علي الخدمات الطبية



مستشفي الأقصر الدولي تستقبل القنصل العام الفرنسي بمصر للتعرف علي الخدمات الطبية