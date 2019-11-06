شعبة السياحة بالغرفة التجارية تفتح ورشة عمل "رحلة الفام تريب إلى الإسكندرية"

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت فعاليات ورشة عمل "رحلة الفام تريب إلى الإسكندرية"، التى تنظمها شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مساء اليوم الأربعاء، وتستمر أعمالها 4 أيام، أعد خلالها زيارات لكافة المواقع السياحية والأثرية الإسكندرية.

حضر الافتتاح أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارية بالإسكندرية، وحسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة، وعلى المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد، رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، وإيهاب الجندى، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة ورئيس لجنة رحلات مصر.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه لابد من وضع برامج جديدة لتشجيع السياحة فى حوض البحر المتوسط ووضع مسارات جديدة لزيادة جذب السياح، مضيفا أنه هناك مبادرات عديدة لجذب السياحة فى البحر المتوسط منها مبادرة الطهى التى تجميع كافة عادات وتقاليد مواطنى مدن البحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج للسياحة الأسرية.

وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن رحلة الفام تريب تشهد حضور مديرى 60 شركة سياحة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من أجل دعم وتنشيط السياحه خلال فترة الشتاء من خلال وضع برامج زيارات لافواج سياحيه متعاقدة مع هذة الشركات.

وقال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة، إن المرحلة قادمة هامة للغاية ولابد من دعم السياحة الداخلية وزيادة الإقبال عليها، و أن لابد من وضع محافظة الإسكندرية على الخريطة السياحة الداخلية والخارجية باعتبارها أهم المدن على البحر المتوسط، مطالبا المسئولين عن السياحة بالإسكندرية التكاتف لدعم مهرجان السياحة والتسوق الذى ينطلق خلال الفترة القادمة لدعم السياحة بمحافظة الإسكندرية.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن خلال الأيام الماضية استقبلت الإسكندرية السفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصى وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه خلال شهرين القادمين ستستقبل الإسكندرية 5 رحلات من إيطاليا، والتى ستشهد عودة السياحة الإيطالية للمحافظة من جديد.

ومن جانبه، قال محمد سعد، رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، إن الإسكندرية مستمرة فى فاعلياتها على مدار العام بالصيف والشتاء، وأن الاسكندرية بلد سياحية، مضيفا أن السياحة فى مصر تشهد طفرة حقيقة وسيتم تحقيق رقم قياسى فى مجال السياحة خلال الفترة المقبلة.