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شركات بريطانية تطرح برامج سياحية لزيارة مصر.. وغدا أولى الرحلات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:22 ص
شركات بريطانية تطرح برامج سياحية لزيارة مصر.. وغدا أولى الرحلات السياحة فى مصر
كتبت: نهال طارق

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تبدا شركة easy jetالبريطانية في إرسال رحلاتها إلى مصر بعد عودة الرحلات بين البلدين.

 

كشفت الشركة السياحية أنها ستفتح باب الحجز لرحلات موسم العطلات القادم إلى مصر، وتحديدا إلى الغردقة وشرم الشيخ بعد إلغاء حظر الطيران الذي استمر 4 سنوات بحسب ما نشره موقع ذا صن البريطانى.

 

وقال بول بيكسبي أحد كبار المسئولين في شركة easy jet للعطلات، خلال مؤتمر للسفر أن الفرصة قد اتيحت مرة اخرى لقضاء العطلات بالمنتجعات السياحية المصرية مضيفا ان الشركة اختارت مجموعة من افضل الفنادق المشهورة في شرم الشيخ والغردقة لموسم عطلات صيف 2020، واضاف بول خلال المؤتمر ان مجموعة الفنادق ستظل محدودة في البداية اعتمادا على تقييمات موقع travel weekly.

 

ووفقا للتقرير تعد مصر وجهة محببة للبريطانيين لقضاء عطلاتهم السنوية حيث تعتبر تكاليفها في متناول الكثيرين، وقد شهدت المملكة المتحدة زيادة في عدد السياح في عام 2018 بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق.

 

يذكر أن  EasyJet ليست الشركة الوحيدة التي استفادت من إعادة رحلات الطيران بين مصر وبريطانيا، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت شركة TUI السياحية أنها بالفعل ستبدا برامج عطلات في مصر بالتحديد إلى شرم الشيخ والتي من المقرر أن تبدا غدا 7 نوفمبر أولى رحلاتها.

 


بريطانيا

شرم الشيخ

الغردقة

الغاء حظر الطيران

السياحة البريطانية

سياحة

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