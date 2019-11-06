شرطة دبى تُطلق مبادرة "مجتمعى..مكان للجميع" وتدشن أول دورية لأصحاب الإعاقة

كتب محمد جمال

تشارك القيادة العامة لشرطة دبى بأحد المعارض لأصحاب الهمم الدولى بأول دورية صديقة لأصحاب الهمم مزودة بكل التجهيزات التقنية المساعدة، إلى جانب خدمات أخرى هدفها التمكين الشامل لهذه الفئة، تناغماً مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، التى تعد من أبرز الإسهامات الرامية لتمكين أصحاب الهمم فى الإمارة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وقال الملازم عبد الله الشامسى نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم: إن تدشين الدورية سيجرى بشكل رسمى صباح اليوم، متحدثاً باقتضاب عن مميزاتها، حيث إنها مجهزة بأحدث أنواع المصاعد المتحركة، والتى تم اختيارها استناداً إلى دراسة أجريت مع عدد كبير من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المصعد يتسم بسرعة حركته، إذ لا تتجاوز عملية الركوب والنزول الدقيقة الواحدة، وأنه يفتح من الباب الجانبى وليس من الخلف.

وذكر أن الدورية معدة لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية أيضاً، كما يتوفر داخلها دليل إرشادي، ودفتر «بادرة» الذى تدرج فيه المخالفات المرورية بلغة الإشارة، حيث يتم تعريف فئة ذوى الإعاقة السمعية بنوع المخالفة المرتكبة مع تقديم النصائح، وقال إن سائق الدورية الصديقة لأصحاب الهمم يتقن لغة الإشارة.

وعدّ الملازم الشامسى الدورية إحدى المبادرات المهمة والإنجازات التى تخدم أصحاب الهمم التى ينفذها مجلس أصحاب الهمم فى القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً فى السياق ذاته إلى بعض المبادرات التى نفذتها شرطة دبى كدورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة تستهدف طواقم الأمن، حيث استفاد منها أكثر من 90 ألف شخص إلى جانب توفير تطبيق للراغبين بتعلم اللغة وإتاحة تنزيل التطبيق وتعلم اللغة ذاتياً.

من جانبها تحدثت مى السويدى عضو مجلس أصحاب الهمم فى القيادة العامة لشرطة دبي، عن طبيعة مشاركتهم فى المعرض والمتمثلة فى تطبيق يحمل اسم سلامتي، وهو مجموعة قصصية باللغتين العربية والإنجليزية موجهة للأطفال من أصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات، ويمكن تحميلها عبر موقع الشرطة الإلكتروني.