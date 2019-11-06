سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

شرب القهوة قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50 %

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:30 م
شرب القهوة قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50 % كيف ترتبط القهوة بأمراض الكبد
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يساعدك فنجان القهوة في الصباح على الاستيقاظ ومحاربة محاولات النعاس، ولكن دراسة جديدة أشارت إلى نتائج جديدة ترتبط بأمراض الكبد.

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.

صورة خبر ديلى ميل عن القهوة
صورة خبر ديلى ميل عن القهوة

نظر الباحثون من جامعة كوينز في بلفاست وفقا لجريدة " ديلى ميل"  إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، وأظهرت النتائج أنهم كانوا أقل عرضة بنسبة 50 % لتشخيص سرطان الكبد، الذي يشكل تسع من أصل كل عشر حالات من سرطان الكبد.

ولكن على الرغم من أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان، إلا أنها ليست وقائية من سرطان الكبد مثل التوقف عن التدخين أو تقليل الكحول أو فقدان الوزن.

وجدت الدراسة، التي عُرضت في المؤتمر الوطني لمعهد أبحاث السرطان (NCRI) في جلاسكو، أن خطر الإصابة بأمراض الكبد كانت أقل بنسبة 50 % بالنسبة لمن يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

لكن الدراسة، التي نظرت إلى القهوة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين، ووجدت أن خطر الإصابة بسرطان الكبد كان منخفضًا لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة سريعة التحضير في الغالب، حيث يعتقد أنها تحتوي على مزيد من المركبات المضادة للسرطان، مثل حمض الكلوروجينيك، والتي قد تمنع الالتهابات الضارة في الجسم.

 

 


القهوة

امراض الكبد

مركبات مضادة للسرطان

الخلايا السرطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة