شرب القهوة قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50 %

كتبت إيناس البنا

قد يساعدك فنجان القهوة في الصباح على الاستيقاظ ومحاربة محاولات النعاس، ولكن دراسة جديدة أشارت إلى نتائج جديدة ترتبط بأمراض الكبد.

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.



صورة خبر ديلى ميل عن القهوة

نظر الباحثون من جامعة كوينز في بلفاست وفقا لجريدة " ديلى ميل" إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، وأظهرت النتائج أنهم كانوا أقل عرضة بنسبة 50 % لتشخيص سرطان الكبد، الذي يشكل تسع من أصل كل عشر حالات من سرطان الكبد.

ولكن على الرغم من أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان، إلا أنها ليست وقائية من سرطان الكبد مثل التوقف عن التدخين أو تقليل الكحول أو فقدان الوزن.

وجدت الدراسة، التي عُرضت في المؤتمر الوطني لمعهد أبحاث السرطان (NCRI) في جلاسكو، أن خطر الإصابة بأمراض الكبد كانت أقل بنسبة 50 % بالنسبة لمن يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

لكن الدراسة، التي نظرت إلى القهوة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين، ووجدت أن خطر الإصابة بسرطان الكبد كان منخفضًا لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة سريعة التحضير في الغالب، حيث يعتقد أنها تحتوي على مزيد من المركبات المضادة للسرطان، مثل حمض الكلوروجينيك، والتي قد تمنع الالتهابات الضارة في الجسم.