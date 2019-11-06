شبكة "CNN": قيمة أرامكو السوقية يمكن أن تتجاوز "أبل"

كتبت: نهال طارق

أعلنت أرامكو السعودية عن خططها للاكتتاب العام يوم الأحد، مع استعداد شركة النفط العملاقة لتحديد سعر الإطلاق النهائى للسهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب شبكة سي ان بي سي إذا حققت أرامكو السعودية تقييمًا بقيمة 1.5 تريليون دولار فى الشهر المقبل فستتجاوز القيمة السوقية لشركة آبل.

وقال رئيس أبحاث النفط والغاز فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى جيه بي مورجان، إن الاكتتاب العام لاسهم شركة ارامكو السعودية سيوفر إجابه للغز شركة ابل.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت عن خططها للاكتتاب العام، فى إطار استعداد شركة النفط العملاقة تحديد سعر الإطلاق النهائى للسهم خلال الأسابيع المقبلة، ووفقا للتقرير تم تصميم الاكتتاب العام فى أرامكو لدعم خطط ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع عوامل الاقتصاد فى المملكة السعودية بخلاف النفط.

وعندما سئل كريستيان مالك من جيه بي مورجان عن سبب إدراج المملكة العربية السعودية شركة أرامكو، أجاب ان جوهر رؤية 2030 للمملكة هو ما يمثله طرح اسهم ارامكو، حيث أرادت السعودية بشكل أساسى للحصول على الاستثمارات فى مختلف المجالات.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أبل، والسعودية لديها أرامكو.

وفى بداية شهر أكتوبر، تجاوزت شركة أبل مايكروسوفت فى رسملة السوق لاستعادة اللقب كأكثر شركة قيمة فى العالم.

على الرغم من استعادة شركة مايكروسوفت للقبها كالشركة الأعلى قيمة فى العالم الشهر الماضى إلا أن أرامكو السعودية حصلت على لقب الشركة الأكثر ربحية فى العالم بقيمة 1.5 تريليون دولار.