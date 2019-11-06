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شاهد أول صورة لمنفذ عملية الطعن فى مدينة جرش الأردنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:46 م
شاهد أول صورة لمنفذ عملية الطعن فى مدينة جرش الأردنية صورة منفذ العملية
كتب سمير حسنى

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نشرت قناة "العربية" صورة لمنفذ حادث طعن عدد من السائحين بمنطقة جرش فى الأردن، مبينة أن المهاجم من سكان مخيم غزة فى جرش، ويدعى محمد أبو طعيمة، وعمره 27 عامًا.

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منفذ العملية وبجواره السكين

وروى أحد السائقين المصابين بحادث طعن عدد من السائحين بمدينة جرش الأردنية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المهاجم كان شابا لا يتجاوز الثلاثون عامًا.

وقال السائق المصاب بالحادث فى لقاء على "العربية"، اليوم الأربعاء: "المهاجم اسمه محمد أبو طعيمة من مخيم غزة فى جرش، كان شرسًا للغاية وشكله غير طبيعى، حاولنا السيطرة عليه وبالفعل تم السيطرة بعد طعن رجل الأمن".

وأضاف: "المهاجم لم يستسلم بسهولة والشرطى ساعدنى فى السيطرة عليه.. الموقف كان صعب جدا لأنه كان يستخدم سكينا منزليا حادا للغاية، والمهاجم كان يجرى بسرعة ويطعن السياح ويطعن كل من يحول بينه وبين السياح".

كان الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، قال إن شخصًا أقدم ظهر اليوم فى محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ومرشد سياحى وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين وهم قيد العلاج، وقد ألقى القبض على الشخص وجار التحقيق.

 

 

 
 

 

 


جرش

حادث طعن مدينة جرش

الاردن

حادث طعن فى الاردن

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