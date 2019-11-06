شاهد أول صورة لمنفذ عملية الطعن فى مدينة جرش الأردنية

كتب سمير حسنى

نشرت قناة "العربية" صورة لمنفذ حادث طعن عدد من السائحين بمنطقة جرش فى الأردن، مبينة أن المهاجم من سكان مخيم غزة فى جرش، ويدعى محمد أبو طعيمة، وعمره 27 عامًا.



منفذ العملية وبجواره السكين

وروى أحد السائقين المصابين بحادث طعن عدد من السائحين بمدينة جرش الأردنية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المهاجم كان شابا لا يتجاوز الثلاثون عامًا.

وقال السائق المصاب بالحادث فى لقاء على "العربية"، اليوم الأربعاء: "المهاجم اسمه محمد أبو طعيمة من مخيم غزة فى جرش، كان شرسًا للغاية وشكله غير طبيعى، حاولنا السيطرة عليه وبالفعل تم السيطرة بعد طعن رجل الأمن".