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س وج.. كل ما تريد معرفته عن عمليات الانزلاق الغضروفى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن عمليات الانزلاق الغضروفى
كتبت فاطمة ياسر

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ألم الظهر تعد مشكلة يعاني منها الكثيرون، وخاصة عند التعرض لحادث، وقد يصل هذا الألم لعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وعند الذهاب للطبيب يطلب بعض التحاليل والأشعات للاطمئنان علي الشخص ويواجه البعض الإصابة بالانزلاق الغضروفي الذي يطلب في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص هذا النوع من العمليات وذلك وفقا لموقع " healthline  وwebmed".

الانزلاق الغضروفي

ما هو الانزلاق الغضروفي؟
 

الانزلاق الغضروفي هو مشكلة يصاب بها الظهر، ويعد مشكلة مؤلمة يتعرض لها فقرات الظهر، نتيجة للتعرض لمشكلة في الوسائد او الدعامات المرنة في  فقرات العمود الفقري، ويتعرض الشخص للإصابة في العمود الفقري في أي فقرة كالرقبة، ولكن الأكثر شيوعا هي الفقرات القطانية، أي آخر العمود الفقري.

 

الانزلاق الغضروفي

ما هي أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي؟
 

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالانزلاق الغضروفي ومنها:

-حمل أشياء ثقيلة الوزن.

-زيادة الوزن.

-التعرض لحادث.

-التواء مفاجئ في العمود الفقري؟.

-التقدم في العمر.

الانزلاق الغضروفي

متى يتم اللجوء لعملية الانزلاق الغضروفي ؟
 

اتخاذ قرار اجراء عملية في العمود الفقري يعد من الخيارات الصعبة التي يتعرض لها الشخص المصاب، وهذه العملية دقيقة للغاية،  ولكن تكون الخيار الأخير للطبيب بعد اتباع بعض الأساليب العلاجية الخاصة بالانزلاق الغضروفي، كالأدوية والعلاج الطبيعي، وأخر شيء في مراحل العلاج هي عملية جراحية لاسترجاع العمود الفقري لطبيعته.

الانزلاق الغضروفي

ما هي فحوصات ما قبل العملية؟
 

يقوم الطبيب الجراح بطلب بعض الاشاعات المقطعية والأشعة السينية والرنين المغناطيسي والهدف منها تكوين صورا ثلاثية الأبعاد للحبل الشوكي وجذور الأعصاب في العمود الفقري.

ما هي أنواع عملية الانزلاق الغضروفي؟
 

هناك أنواع عديدة لعمليات الانزلاق الغضروفي، ومنها:

-استئصال الصفيحة الفقرية، ويقوم خلالها الجراح بالفتح صغير لتخفيف الضغط علي الجذور العصبية في العمود الفقري.

-استئصال القرص أي الديسك كما هو شائع، ويكون في الفقرات القطنية ، ويتم خلالها استبدال القرص الطبيعي بأخر صناعي.

-عملية دمج الفقرات، أي دمج فقرتين في الظهر مع بعض وتتم عن طريق ترقيع العظام.

 


الانزلاق الغضروفي

عملية الانزلاق الغضروفي

انواع عمليات الانزلاق الغضروفي

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