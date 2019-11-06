سقوط عامل رخام هارب من حكم بالإعدام بمنطقة الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عامل رخام هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل واستعراض قوة بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة ، من ضبط"ا. س"، 36 سنة، عامل رخام - والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية " قتل ، استعراض قوة ، وضع نار " والمقضي فيها بالإعدام ، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وأمر اللواء محمد منصور مدير الامن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.