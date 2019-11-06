سقوط ربة منزل بحوزتها هيروين داخل محطة قطارات طنطا وضبط 4208 متهما بالغربية

الغربية – عادل ضرة

ألقى ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد طنطا، من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الهيروين أثناء استقلالها قطار الإسكندرية، قبل ترويجهم على عملائها.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من من مأمور قسم أول طنطا، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بطنطا، بضبط ربة منزل تدعى"ه.م" 35سنة، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، أثناء استقلالها قطار الإسكندرية من محطة قطارات طنطا، واعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إحالة المتهمة للنيابة العامة للتحقيق.

ومن جانب آخر شنت مديرية أمن الغربية، حملة تنفيذ احكام مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4208 متهما، منهم 1206 متهمين هاربين من أحكام جزئية، و147 متهم هارب من حكم مستأنف، و2832 هارب من حكم غرامات، 15 هاربا من حكم مخالفات، وضبط 8 متهم محكوم عليهم فى جناية، كما تم تحصيل 106 ألفا و092 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.