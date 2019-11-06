سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 66 سنتا ليبلغ 63.29 دولار

كتبت - مروة الغول

ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 66 سنتا لیبلغ 63.29 دولار في تداولات یوم أمس الثلاثاء مقابل 62.63 دولار في تداولات یوم أمس الأول وفقا للسعر

المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة أنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات مرتفعة 83 سنتا لیبلغ عند التسویة 62.96 دولار للبرمیل وارتفعت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 69 سنتا لیسجل عند التسویة 57.23 دولار للبرمیل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

يذكر أن أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، بفعل "نمو" المخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات من جراء توقعات بهدوء حدة التوترات التجارية الأمريكية - الصينية.