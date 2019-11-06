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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:27 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 6-11-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.80 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.80 جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.80جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.

 

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.78 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.97 جنيه للشراء.

18.10جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.78 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.


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