سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:29 ص
سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 6-11-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-11-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.09جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو 17.80 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع.

أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.70 جنيه للشراء، و 20.86 جنيه للبيع.

 

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة