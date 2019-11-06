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زى النهارده.. شاه إيران يعلن الأحكام العرفية للتصدى للاضطرابات الشعبية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:18 م
زى النهارده.. شاه إيران يعلن الأحكام العرفية للتصدى للاضطرابات الشعبية شاه إيران
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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زى النهارده 6 نوفمبر 1978 فرض شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى الأحكام العرفية في البلاد من أجل التصدي للاضطرابات الشعبية التي انتشرت في كل أنحاء إيران، احتجاجًا على فساد الحكم واستجابة لدعوة قائد الثورة آية الله الخميني للثورة على الحكم الملكى.

 

وأثارت وقتها سياسات الشاه استياء رجال الدين، فقد قام بحملة لعصرنة البلاد فى عام 1963، أطلق عليها "الثورة البيضاء" وكانت بمصابة برنامج لإصلاح نظام توزيع الأراضي، ولتحديث الاقتصاد وتطوير المجتمع. وفي أواخر سنوات الستينيات اعتمد الشاه أكثر فأكثر على الشرطة السرية السافاك لمراقبة الحركات المعارضة لسياساته.

 

وإثر هذه السياسيات، اندلعت أعمال شغب وحركات إضراب واحتجاج وفرضت الأحكام العرفية، واجبرت الاضطرابات الشعبية الهائلة الشاه وأسرته فى يناير 1979 إلى مغادرة البلاد نحو المنفى بسبب تفاقم الأوضاع، واستقبله الرئيس الراحل السادات بحفاوة، وتوفى فى 27 من يوليو عام 1980 في مصر بعد صراع مع مرض السرطان.


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ايران

محمد رضا بهلوي

الخميني

طهران

الثورة الاسلامية

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