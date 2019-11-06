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زعيم المعارضة الكمبودية يعود إلى بلاده السبت المقبل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:25 ص
زعيم المعارضة الكمبودية يعود إلى بلاده السبت المقبل زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى
أ ش أ

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أعلن زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلاده يوم السبت المقبل رغم حملة قمع تم شنها ضد نشطاء المعارضة.
وقال رينسى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه سيغادر العاصمة الفرنسية (باريس) غدا الخميس متوجها إلى تايلاند ومنها إلى كمبوديا التى سيصلها يوم السبت.
يشار إلى أن رينسى فر إلى فرنسا منذ 4 أعوام عقب إدانته بتهمة التشهير عقب إصداره أوامر بدفع مليون دولار كتعويض.. فضلا عن أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 5 أعوام فى قضية أخرى .


كمبوديا

المعارضة الكمبودية

سام رينسى

فرنسا

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