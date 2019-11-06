زعيم المعارضة الكمبودية يعود إلى بلاده السبت المقبل

أعلن زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلاده يوم السبت المقبل رغم حملة قمع تم شنها ضد نشطاء المعارضة.
وقال رينسى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه سيغادر العاصمة الفرنسية (باريس) غدا الخميس متوجها إلى تايلاند ومنها إلى كمبوديا التى سيصلها يوم السبت.
يشار إلى أن رينسى فر إلى فرنسا منذ 4 أعوام عقب إدانته بتهمة التشهير عقب إصداره أوامر بدفع مليون دولار كتعويض.. فضلا عن أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 5 أعوام فى قضية أخرى .
زعيم المعارضة الكمبودية يعود إلى بلاده السبت المقبلالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:25 ص
زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى
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أعلن زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلاده يوم السبت المقبل رغم حملة قمع تم شنها ضد نشطاء المعارضة.
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