زعيم المعارضة الكمبودية يعود إلى بلاده السبت المقبل

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أعلن زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسى اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلاده يوم السبت المقبل رغم حملة قمع تم شنها ضد نشطاء المعارضة.

وقال رينسى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه سيغادر العاصمة الفرنسية (باريس) غدا الخميس متوجها إلى تايلاند ومنها إلى كمبوديا التى سيصلها يوم السبت.

يشار إلى أن رينسى فر إلى فرنسا منذ 4 أعوام عقب إدانته بتهمة التشهير عقب إصداره أوامر بدفع مليون دولار كتعويض.. فضلا عن أنه يواجه عقوبة السجن لمدة 5 أعوام فى قضية أخرى .