روسيا تفحص تقنيات صاروخ إسرائيلى متطور بعد سقوطه فى سوريا

وكالات الأنباء

نجحت روسيا فى وضع يدها على صاروخ من نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية "مقلاع داوود"، الذى سقط فى سوريا يوليو الماضى، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت "روسيا اليوم" عن الصحيفة الإسرائيلية، أن أحد الصاروخين المعترضين اللذين تم إطلاقهما على الصواريخ السورية، سقط في سوريا، ومن هناك وصل إلى الجيش الروسى.

من جانبها قالت وسائل إعلام صينية إن صاروخ "مقلاع داوود"، نقل إلى موسكو لفحص تقنياته، وقد طلبت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من روسيا استعادته.

وكان الجيش الإسرائيلي اعترف في 23 يوليو من العام 2018، بأن أحد الصاروخين، اللذين أطلقا من منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من سوريا، فشل في إصابة هدفه وسقط في الأراضي السورية.

ووفقا لزعم الجيش الإسرائيلي، فإنه تم إطلاق صاروخي "مقلاع داوود" من أجل اعتراض صاروخين بالستيين، من طراز SS21 روسي الصنع، أطلقهما الجيش السوري، وأنه كان هناك تخوف من سقوط الصاروخين في إسرائيل.