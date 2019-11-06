وذكر المجلس الأمة الجزائري - في بيان اليوم ،الأربعاء، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء الذي عُقد في الجزائر العاصمة، واقع العلاقات الثنائية، وفرص تبادل وجهات النظر حول أفضل الكيفيات والسبل للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدا حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشيوخ الفرنسي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلسين.

وأكد قوجيل أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الثقة بين البلدين وتعزيز الحوار المبني على الاحترام المتبادل والنظرة الواقعية والموضوعية للأوضاع في البلدين.



من جهته .. أعرب السفير الفرنسي عن رغبة بلاده في تفعيل العلاقات الجزائرية الفرنسية مبرزا أهميتها للجانب الفرنسي، منوها بالدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية في دعم ذلك.