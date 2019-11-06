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رئيس شركة مياه القناة يكرم العاملين المحالين للمعاش والأبناء المتفوقين فى الدراسة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:21 ص
رئيس شركة مياه القناة يكرم العاملين المحالين للمعاش والأبناء المتفوقين فى الدراسة جانب من التكريم
الإسماعيلية – جمال حراجى

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شهد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، احتفالية " يوم الوفاء والتميز " لتكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالقطاعات المختلفة بالشركة، وكذلك أبناء العاملين المتفوقين من أوائل الشهادات بالمراحل الدراسية المختلفة ، بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية على مستوى محافظات القناة .

فى كلمته قدم المهندس عبد الحميد عصمت التهنئة للمُكرمين من المراحل التعليمية المختلفة، وشدد على أهمية تعزيز قيم العلم والتفوق الدراسى لخلق أجيال واعية قادرة على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات المختلفة ، كما قدم الشكر للعاملين المكرمين وهنأهم بإكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم فى أدائها على أكمل وجه، مشيداً بدورهم فى إعلاء قيمة وقامة شركة محافظات القناة

وأشاررئيس الشركة إلى أهمية العنصر البشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكداً حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات

وشدد رئيس مجلس الإدارة ان شركة محافظات القناة لا تنسى أبناءها، واعداً بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديراً لمجهوداتهم الجليلة

واختتم الاحتفال بتكريم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (19 ) طالب من المتفوقين علميًا من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعًا لهم على مواصلة رحلة العلم والعمل، والمساهمة فى تحقيق رخاء مصر وتقدمه ، وتكريم عدد (35) زميلاً ممن بلغوا سن التقاعد والعاملين المتميزين فى مجال العمل من أجل المضى قدماً بخطى ثابتة نحو التقدم وإنجاح منظومة العمل بشركة محافظات القناة

 


الاسماعيليه

شركه مياه القناه

تكريم العاملين بشركة مياه القناة

رئيس شركة مياه القناة

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