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رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة لتطوير المجتمع وتحرير الوجدان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:50 ص
رئيس جامعة القاهرة: للفن أدوار متعددة لتطوير المجتمع وتحرير الوجدان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى  ندوة "الثقافة وبناء الإنسان"، التى عقدتها المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور الفنان  محمد صبحى، إن الفن الراقى له دور كبير مثل دور الفلسفة والعلوم الإنسانية فى التعامل مع الذات الإنسانية، لافتًا إلى أن الفن هو البعد الغائب فى عملية الإصلاح وتطوير العقل المصرى.
 
وأضاف الدكتور محمد الخشت، بحسب بيان صادر عن الجامعة منذ قليل عن تفاصيل كلمته بالندوة، أن هناك عدة تعريفات ونظريات لدور الفن منها أن الفن للفن، وأن الفن للمتعة، وأن الفن للمجتمع، قائلًا أن لديه وجهة نظر مختلفة فى تعريف دور وأهمية الفن، وهى أن للفن أدوار متعددة ودور مهم فى تطوير المجتمع وتحرير الوجدان.
 
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة أن نتوقف عند ملف الفن وقفة استراتيجية كبرى؛ موضحًا أن الفن الجميل له تأثير مفصلى فى تطهير الواقع، وأن دور الفن أكبر من أن يكون للمتعة والترفيه، وأكبر من أن يكون تطهيرًا للوجدان.
 
وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن الجامعة لديها مشروع لتطوير العقل المصرى وتغيير طريقة التفكير لدى الطلاب، يشمل 5 جوانب، منها تحرير ملكة الوجدان عن طريق الفنون، لافتًا إلى أن الجامعة حريصة على نشر الفنون بين الطلاب لأهمية الفن ودوره فى تطوير العقل وبناء الوجدان المصرى، كما تحرص على تنمية مهارات الطلاب فى مختلف المجالات وتأهيلهم للتفوق والإبداع.
 
وأشاد رئيس الجامعة بالفنان محمد صبحى، قائلًا إنه يقدم توليفة فنية فيها متعة ورؤية، ويمكن أن نفسر أعماله فى ضوء نظريات الفن المختلفة.
 
كما وعد الدكتور الخشت، فى نهاية كلمته، طلاب الجامعة بتخصيص عرض مسرحى لهم فى أجدد مسرحيات الفنان محمد صبحى.

 


جامعه القاهره

محمد صبحى

محمد عثمان الخشت

بناء الإنسان

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