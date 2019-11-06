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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:01 م
خالد صلاح
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رئيس بولندا: إلغاء تأشيرة رحلات السياحة والعمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:56 م
رئيس بولندا: إلغاء تأشيرة رحلات السياحة والعمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس البولندى أندريه دودا
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أعلن الرئيس البولندى أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن مواطنى بلاده سيتمكنون بدءا من الأسبوع المقبل من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون تأشيرة.
 
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، عن دودا قوله، خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى بلاده جورجيت موسباكر، "إنه بدءا من 11 نوفمبر، الموافق عيد استقلال بولندا، لن يحتاج البولنديون تأشيرة لرحلات السياحة ورحلات العمل التى تصل بحد أقصى إلى 90 يوما".
 
وأوضح أن الجانب الأمريكى، أخطره أن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن من واشنطن اليوم، كما أعرب الجانبان عن سعادتهما بالقرار.
 

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