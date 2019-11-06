رئيس بولندا: إلغاء تأشيرة رحلات السياحة والعمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلن الرئيس البولندى أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن مواطنى بلاده سيتمكنون بدءا من الأسبوع المقبل من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون تأشيرة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، عن دودا قوله، خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى بلاده جورجيت موسباكر، "إنه بدءا من 11 نوفمبر، الموافق عيد استقلال بولندا، لن يحتاج البولنديون تأشيرة لرحلات السياحة ورحلات العمل التى تصل بحد أقصى إلى 90 يوما".

وأوضح أن الجانب الأمريكى، أخطره أن إعلانا رسميا سيصدر بهذا الشأن من واشنطن اليوم، كما أعرب الجانبان عن سعادتهما بالقرار.