رئاسة مركز بلاط:تنفيذ 30% من مشروع ترميم المدينة الإسلامية بـ 11 مليون جنيه

أكد عادل، أن المشروع ينفذ علي 3 مراحل، جاري تنفيذ المرحلة الأولي خلال الفترة الحالية بتكلفة 11 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولي تطوير 4 مواقع هي ( ديوان العمدة- منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط".

ولفت الي، أن مدة تنفيذ المشروع هي 18 شهرا، بتمويل وإشراف وزارة الآثار، بالتعاون مع المحافظة، كما أن مشروع تطوير وإحياء مدينة بلاط الأثرية يشمل ترميم 500 منزل بها بهدف ترميمها وجعلها مزار سياحي لما لها من أهمية أثرية وتاريخية.