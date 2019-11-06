خليكى حنينة.. أطفال الأمهات الصارمات أكثر عرضة لإدمان الكحول

كتب بيتر إبراهيم

تشير دراسة إلى أن أطفال الأمهات الصارمات أكثر عرضة للإدمان وتعاطى الكحوليات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الطلاب الذين عاشوا مع الأمهات المستبدات كانوا أكثر عرضة للإدمان.



الأمهات الصارمات

وقد ساهم ذلك في ارتفاع مستويات الاكتئاب، وبالتالي ، فإن دوافع العلاج الذاتي الأقوى، وكذلك مشاكل شرب الكحوليات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 419 طالبًا في عمر 20 عامًا في المتوسط، وقد أثار ذلك اهتمام الباحثين بالطريقة التي يتصرف بها طلابهم.

وقالت الدكتورة "جولي باتوك بيكهام"، أستاذة أبحاث أسرية: "لقد أصبحت مهتمة بهذا الموضوع بعد ملاحظة بعض طلابي الموهوبين يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول أو الانتكاس من إدمان الكحول".

ووجد الباحثون أن هؤلاء الطلاب يستخدمون الكحول للتعامل مع قضايا حياتهم بمعدل أكبر من الطلاب الذين كانوا أكثر راحة لعدم كونهم مثاليين طوال الوقت.

ومع ذلك ، فإن الأب المتسلط لم يكن له تأثير على أعراض الاكتئاب لدى الطلاب أو تعاطي الكحول.

وأضاف الباحثون إلى أن تسبب انفصالًا اجتماعيًا أو اضطراب الوسواس القهري واضطرابات الأكل والانتحار والتوتر.