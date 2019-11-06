سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حسم انتخابات اتحاد الطلاب بـ5 كليات فى حلوان بالتزكية..والاقتراع بـ16كلية غدا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:48 ص
حسم انتخابات اتحاد الطلاب بـ5 كليات فى حلوان بالتزكية..والاقتراع بـ16كلية غدا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب القائمة النهائية للطلاب المقبولين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية لعام 2020/2019  بإجمالي 1100 مرشح (592 طالبا و508 طالبات)  من مختلف الكليات.
 
ومن المقرر أن  تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر في 107  لجان في 16 كلية والتزكية فى 5 كليات (الحقوق، التربية، الصيدلة، الاقتصاد المنزلي، الحاسبات و الذكاء الاصطناعى).
 
وذكر بيان عن الجامعة، جاءت أعداد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:  كلية الآداب 58 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 83 طالبا وطالبة، كلية الخدمة الاجتماعية 59 طالبا وطالبة، كلية العلوم 68 طالبا وطالبة، كلية الفنون التطبيقية 62 طالبا وطالبة، كلية السياحة والفنادق 59 طالبا وطالب، كلية التربية الموسيقية 35 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 50 طالبا وطالبة، كلية التمريض 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 51 طالبا وطالبة، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنين 59 طالبا، كلية التربية الرياضية بنات 18 طالبة، كلية الفنون الجميلة 105 طلاب وطالبات، كلية الهندسة بالمطرية 86 طالبا وطالبة، كلية التعليم الصناعي 42 طالبا وطالبة، كلية الحقوق 54 طالبا وطالبة، كلية التربية 24 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 13 طالبا وطالبة، كلية الاقتصاد المنزلي 50 طالبا وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 طالبا وطالبة.
 
فيما تبدأ الدعاية الانتخابية اليوم  الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات و تبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019، و تكون الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.
 
 وتبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  14 نوفمبر 2019.
 
 وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من  الدكتور حسام  رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العربي المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا و راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوا،  والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا،  والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا.
 
 

 

 


انتخابات اتحاد الطلاب

جامعة حلوان

التعليم العالى

ماجد نجم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة