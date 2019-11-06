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حبس تشكيل عصابى سرق 7 شقق فى الزيتون

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:28 م
حبس تشكيل عصابى سرق 7 شقق فى الزيتون كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الزيتون، بحبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد سرقتهم 7 منازل .

وردت معلومات الرائد أحمد صبرى معاون مباحث الزيتون، مفادها أن كل من " م. ل"، 33 سنة، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة ثان / قليوبية والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "نشل" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية " سرقة " والمقضى فيها بالحبس سنة، وشقيقة "ك. ل"،  40 سنة، عاطل ،و" أ. ز"،  26 سنة، عاطل ومقيم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى القضية " نشل "، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن   بأسلوبى " كسر الباب ، المفتاح المصطنع " .

تبين بإجراء التحريات، صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وتم تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه من المجني عليه الرابع، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجنى عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم تحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما إحتياطياً على ذمة التحقيقات.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة المنازل

تشكيل عصابى

الزيتون

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