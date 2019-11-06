جهاز حماية المستهلك يستعرض تجرية مصر فى استقبال شكاوى المواطنين بجامعة الدول العربية

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس الفريق العربى لحماية المستهلك، أن برنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات غير التقليدية للتفاعل مع احتياجات المواطنين وحل شكواهم فى إطار من السهولة واليسر.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لفريق عمل وخبراء حماية المستهلك المتخصصين في الدول العربية لمناقشة دور التجارة الإلكترونية وخبرتهم في هذا المجال بمقر جامعة الدول العربية.

كما عرض رئيس الجهاز خلال المؤتمر تجربة جهاز حماية المستهلك المصرى المستحدثة فى استقبال وتلقى شكاوى المستهلكين عن طريق الشاشات التفاعلية وسيارات الضبطية القضائية المنتشرة بمختلف الأماكن على مستوى الجمهورية ، كما تم توزيع دليل استرشادى لحماية المستهلك يضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين والأنظمة التى تتناول ذلك .

























