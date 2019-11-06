جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية"

نظمت جامعة حلوان اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ندوة بعنوان "دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية"، وحاضر فى الندوة الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم، ورئيس حزب الحرية المصرى.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، إن الندوة تأتى إطار الموسم الثقافى واهتمام جامعة حلوان بتثقيف طلابها وتوعيتهم وتعظيم دورهم فى المشاركة الفعالة فى صناعة مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

ورحب الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بالنائب صلاح حسب الله، موضحا أن الهدف الرئيس من الندوة هو توعية الطلاب بالأوضاع الداخلية والخارجية التى تمر بها مصر، وتوضيح بعض المفاهيم غير الواضحة للطلاب إلى جانب طرح آليات مشاركة الشباب فى خارطة الطريق المقبلة لصناعة مستقبلهم باعتبارهم القوة الفاعلة التى تمثل نسبة لا يستهان بها إذ يشكل الشباب فى الدولة المصرية نسبة كبيرة من المجتمع السكانى، مؤكدا أن الشباب هم العمود الفقرى للدولة، وهم أمل الغد المشرق وذلك وفقا لاستراتيجية الدولة فى تمكين الشباب من المناصب القيادية للاستفادة من أفكارهم معبرا عن ذلك بقوله أن مصر دولة فتية تصل فيها نسبة الشباب إلى ما يقرب من 68%.

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب عن سعادته بوجوده فى رحاب جامعة حلوان قائلا إنه ابن جامعة حلوان، موضحا أن أهمية الندوة اليوم للشباب تكمن فى تعريفهم بمجريات الأمور فى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، موحضًا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات اعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلى من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لابد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها وكان لابد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعى والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات وأضاف أنها صناعة مجتمعية تتطلب من شباب الجامعة أن يتقنوا التعليم والتعلم لكى يتم تخريج دفعات ذوى كفاءة عالية لبناء الدولة المصرية بسواعدهم الفتية.