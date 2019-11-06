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تنفيذ محطة معالجة صرف صحى لخدمة 7 قرى بمركز ديرب نجم بالشرقية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:53 م
تنفيذ محطة معالجة صرف صحى لخدمة 7 قرى بمركز ديرب نجم بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،تنفيذ مشروع صرف صحي بمركز ديرب نجم والمكون من محطة معالجة العصايد وعدد 7  محطات رفع بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون جنيه لتوفير خدمة الصرف الصحي لقري  " العصايد – الديسة – مناحريت - إكراش- شوبك إكراش - العطارين-الشراقوة " . 

شدد المحافظ  في بيان ،على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل و الإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

وأضاف محافظ الشرقية ،أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة وذلك  للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة مؤكدا أنه جاري التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.

 


الشرقيه

اخبار الشرقيه

ديرب نجم

مشروعات الصرف الصحي

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