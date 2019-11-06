تلوث الهواء يجبر نيودلهى على تحويل الرحلات الجوية

كتبت: نهال طارق

لا تزال مشكلة تلوث الهواء تمثل مشكلة مستمرة للصحة العامة فى جميع أنحاء الهند، ومن غير المتوقع أن تقل معدلاته قريبا.

ووصلت مستويات تلوث الهواء فى نيودلهي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالى 20% أكثر من المستوى "الآمن" لـ منظمة الصحة العالمية، حيث لم تتمكن بعض الطائرات من الهبوط فى مطار المدينة الدولى بسبب الضباب الدخاني.

صرح مسؤول كبير بالمطار لشبكة "سى أن ان" الأمريكية أنه حدث تأخيرات فى العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار نيوديلهى الدولى بسبب التلوث الذى أدى إلى انعدام فى الرؤية مما أدى لتحويل 37 رحلة جوية.

وفى السياق نفسه، كتب رئيس الوزراء آرفيند كيجريوال على حسابه بموقع تويتر أن التلوث "لا يطاق" فى جميع أنحاء شمال الهند.

وبحسب شبكة "سى أن إن" الأمريكية صنفت نيودلهى على أنها أكثر المدن تلوثًا فى العالم وفقا لتقرير صدر عن منظمة السلام الاخضر الذى يضم 17 من اكثر مدن العالم تلوثا .

وتبعا لإحصائيات الحكومة الهندية عام 2016 فان نيودلهى هى موطن لأكثر من 18 مليون شخص و8.8 مليون سيارة مسجلة (وهى الأرقام الأعلى بين المدن الهندية).

ويزداد التلوث فى المدينة سوءًا فى هذا الوقت من العام مع انخفاض درجات الحرارة وإشعال المزارعين النار لتطهير أراضيهم.

غطى الضباب الدخانى معظم أجزاء المدينة فى الأيام الأخيرة، مما قلل بشكل كبير من الرؤية وتقييد حركة المرور والحد من جميع الأنشطة الخارجية الأكثر، كما أضاف الدخان الناتج عن الألعاب النارية للاحتفال بالأعياد القومية من سوء الضباب.

يزداد التلوث فى المدينة سوءًا فى هذا الوقت من العام مع انخفاض درجات الحرارة وإشعال المزارعين النار لتطهير أراضيهم، كما يسهم استخدام الوقود الحفرى وحرق المحاصيل عوادم السيارات من جعل الأمر اكثر سوءا.