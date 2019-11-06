تقرير أممى يقترح انسحاب بعثة "مونوسكو" من الكونغو الديمقراطية على 3 سنوات

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اقترحت الأمم المتحدة، فى تقرير سلم إلى مجلس الأمن الدولى، أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية، التى تعرف بـ"مونوسكو" يمكن تنسحب تدريجيا على مدار ثلاث سنوات .

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأممى يأتى عقب تقييم "استراتيجى" للبعثة التى طلبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأشار، إلى أن مجلس الأمن الدولى، سيناقس قريبا تجديد مهمة "مونوسكو " فى الكونغو الديمقراطية.

وأفاد الراديو، بأن التقرير يشدد على تقديم تحليل مستقل للتحديات والفرص فى الكونغو الديمقراطية ، وأهمية مهمة "مونوسكو"، كما يتضمن معايير لضمان انتقال السلطة بشكل "مسئول " و"فعال " بغض النظر عن الاعتبارات المالية ، أو التفضيلات المؤسسية أو المصالح "الجيوسياسية" .

يذكر أن، ميزانية بعثة "مونوسكو " الحالية التى تضم ستة عشر ألف جندى ، تقترب من مليار دولار.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تتواجد "عسكريا " فى الكونغو الديمقراطية منذ نحو عشرين عاما.