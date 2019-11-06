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تعرف على منشأة فوردو النووية الإيرانية بعد إعادة تشغيها فى 5 معلومات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:23 م
تعرف على منشأة فوردو النووية الإيرانية بعد إعادة تشغيها فى 5 معلومات منشأة فوردو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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بدأت إيران اليوم الأربعاء، ضخ غاز اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزى بـ منشأة فوردو النووية تمهيدا لإعادة تشغيلها، وذلك فى إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية فى عام 2015، وردا على الانسحاب الأمريكى.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المنشأة النووية الإيرانية:

- تأسست محطة فوردو النووية قرب قرية فوردو فى محافظة قم جنوب طهران سرا فى العام 2006، على عمق 80 مترا أسفل هرم جبلى غنى بصخور صلبة لحمايتها من أى هجوم، وهى تعد إحدى أهم محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانى، بحسب تقرير لروسيا اليوم الاخبارية.

- يسيطر الحرس الثورى الإيرانى على المنطقة التي بنيت فيها المحطة، ونشرت طهران أنظمة صواريخ أس-300 الروسية الصنع فى العام 2016 فى محيطها لحمايتها من أى هجمات محتملة.

- فى سبتمبر 2009، تمكنت الاستخبارات الغربية من الكشف عن موقع المحطة النووية من خلال صور للأقمار الصناعية، وأعلن حينها الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنها تضم 3000 جهاز للطرد المركزى.

 
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- فى يونيو 2011، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج يورانيوم متوسط ​​التخصيب، والذى يحتوى على تركيز 20% من U-235، فى محطة فوردو، مشيرة إلى أنها ستستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمفاعل طهران للأبحاث السلمية الذى ينتج النظائر الطبية، لكن اليورانيوم بتركيز 20% يمكن أيضا أن يخصب بنسبة 90%، وهى النسبة المطلوبة لصناعة السلاح النووى، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.  

- بموجب الاتفاق النووىي توقف إنتاج اليورانيوم متوسط التخصيب فى فوردو، وحولت إيران مخزونها إلى أشكال تعد أقل خطرا على انتشار الأسلحة النووية.

 

 


ايران

منشأة فوردو

منشأة فوردو النووية الايرانية

الاتفاق النووى

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