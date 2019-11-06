تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

تضم محافظة دمياط ما يقرب من 19 مستشفى متنوعة، تخضع لإشراف مديرية الصحة، وتقدم خدمات لأهالى المدن والمراكز المختلفة بأنحاء المحافظة :

تعرف على عناوين هذه المستشفيات وهى على النحو التالى :

٠مستشفى دمياط العام أمام ديوان عام محافظة دمياط

٠مستشفى دمياط التخصصى بالشارع الحربى مدينة دمياط

٠معهد الأورام بالشارع الحربى مدينة دمياط

٠مركز الجهاز الهضمي الشارع الحربى بمدينة دمياط

٠مستشفى الحميات ميدان باب الحرس مدينة دمياط

٠مستشفى الصدر ميدان باب الحرس مدينة دمياط

٠مستشفى المتوطنة ميدان باب الحرس مدينة دمياط

٠مستشفى الأمراض الجلدية منطقة ميدان باب الحرس مدينة دمياط

٠مستشفى الرمد كورنيش النيل أمام قصر ثقافة دمياط

٠مستشفى فارسكور طريق فارسكور مدينة فارسكور

٠مستشفى الروضة شارع المجلس المحلى بمدينة الروضة

٠مستشفى عزبة البرج شارع الفنار بعزبة البرج

٠مستشفى رأس البر شارع المديرية برأس البر

٠مستشفى الزرقا المركزى شارع المحطة مدينة الزرقا

٠مستشفى السرو شارع المستشفى مدينة السرو

٠مستشفى كفر البطيخ شارع الجمعية كفر البطيخ

٠مستشفى الأزهر المجاورة السادسة الحى الأول بدمياط الجديدة

٠مستشفى اليوم الواحد شارع 107برأس البر

٠مستشفى الهلال للتأمين الصحى كورنيش النيل أمام ميدان البوستة مدينة دمياط