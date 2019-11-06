تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

كتب ـ هشام عبد الجليل



وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفيما يلى نرصد تشكيل مجلس الإدارة، واختصاصات مجلس الأمناء:



وجاء التشكيل كما يلى:



- يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.



- يضم مجلس الإدارة فى عضويته ممثلاً لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.



- ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه.



- ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود.



- وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".



وفيما يخص مجلس الأمناء:



- رسم السياسات العامة للمدينة.



- متابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لسياسات المدينة.



- مراقبة أنشطة المدينة والترويج لها.



- متابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم.



- إسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.