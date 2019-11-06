تعرف على أسعار وأصناف الزيتون بسوق العبور

كتب أحمد حمادة

بدأ محصول الزيتون المصرى فى الظهور داخل الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، وترواحت أسعاره بين 7 – 18 جنيها للكيلو، وذلك وفق التسعيرة المقررة بسوق العبور .

وتتعدد أصناف الزيتون فى مصر والتى يعد أشهرها الزيتون التفاحى حيث يتراوح سعره بين 12- 18 جنيها، ثم يأتى الزيتون البيكول ومنزيل حيث يتراوح سعره بين 9-13 جنيها للكيلو، وسجل سعر الزيتون العزيزى لكويد 10- 14 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الزيتون دولسي وعاص بين 9 – 13 جنيها للكيلو، وأخيرا يأتى الزيتون العجيزي وشملالي بسعر 7 – 13 جنيها للكيلو .

وأكد حاتم النجيب نائب، رئيس شهبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الزيتون محصول موسمى وأن الإقبال عليه يأتى قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن أسعار الزيتون مستقرة هذا الموسم ولم تتأثر بأى عوامل آخرى .