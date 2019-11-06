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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الدقى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:54 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الدقى صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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رصد اليوم السابع أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الدقى حيث  ترواحت الطماطم بين3 -4.5 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 2-6 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 – 12 جنيهات للكيلو ، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه.

فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.


اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

سوق الدقى

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