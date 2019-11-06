تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% خاسرا 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4 ملايين سهم بقيمة 492 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.46% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.64%.