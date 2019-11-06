تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسرة 18.35 نقطة، لتغلق عند مستوى 10285.38 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 88.8 مليون سهم بقيمة 160.9 مليون ريال قطرى عبر 4359 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.71%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.