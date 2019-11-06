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"تذكرتى" تكشف طريقة الحصول على بطاقة المشجع لمباريات أفريقيا للشباب .. فيديو

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:56 م
"تذكرتى" تكشف طريقة الحصول على بطاقة المشجع لمباريات أفريقيا للشباب .. فيديو الإعلامية عزة مصطفى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أحمد عبادة مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي، إنه سيتم العمل بنظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بداية من الجمعة المقبلة وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وتابع عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من تقدم للحصول على بطاقة المشجع في البطولة الإفريقية الأخيرة فلن يقوم بتقديم طلب جديد للحصول على بطاقة مشجع جديدة.

وأضاف أحمد عبادة مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي، أن المشجع يحصل على التذكرة الخاصة بالبطولة الإفريقية عن طريق حجزها عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.

 

 

 


تذكرتى

امم افريقيا

افريقيا للشباب

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