سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:01 ص
تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية تدريبات مشتركه-ارشيفية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك، سهم الصداقة -1 ، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة، ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة ، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية .
 
وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية ، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح ، وظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقه وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها ، وتواصل القوات إستعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.
 
وفى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردنى المشترك فجر الشرق -1 ، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان ، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال ، والنزول السريع والأبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة ، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية ، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والإحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة .
 
تأتى تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.
 
تدريبات عسكريه (1)
 

تدريبات عسكريه (2)
 

 


فجر الشرق 1

القوات المسلحه

الجيش المصرى

المظلات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور

أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة