تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

كتب زكى القاضى

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك، سهم الصداقة -1 ، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة، ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة ، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية .

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية ، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح ، وظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقه وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها ، وتواصل القوات إستعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

وفى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردنى المشترك فجر الشرق -1 ، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان ، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال ، والنزول السريع والأبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة ، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية ، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والإحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة .

تأتى تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.