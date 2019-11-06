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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه 15 يوما

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:31 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه 15 يوما أموال - أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها فى مجال المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم "أ.ح" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيف الاموال واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10%،  إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى الادوات والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 


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