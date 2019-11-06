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تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:39 م
تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة عبد المنعم أبو الفتوح
كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

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جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى

عبد المنعم أبو الفتوح

، اتهمات  نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيط المتهمين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

 


تجديد حبس متهم

عبد المنعم ابو الفتوح

التحريض ضد الدولة

انضمام لجماعة إرهابية

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