"تاج محل" يغرق فى التلوث ومحاولات من السلطات لاحتواء الأزمة المتفاقمة

كتبت: نهال طارق

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن تلوث الهواء في الهند سجل رقما قياسيا ووصل لأعلى معدلاته خاصة في المنطقة التي تضم تاج محل، أحد أشهر المعالم السياحية فى البلاد، حيث يزوره قرابة 8 ملايين شخص سنويا وفقا لبيانات موقع اليونيسكو للتراث العالمي.

وأعلنت شرطة ولاية أوتار برادش الهندية أن هناك شاحنتين لتنقية الهواء تتمركزان بالقرب من تاج محل لتحسين الأوضاع في المنطقة.

كما صرح بوفان براكاش ياداف ، ممثل مجلس مراقبة التلوث في أوتار براديش للشبكة أن وجود الشاحنات أمر مؤقت مازال في طور التجربة ومن المقرر استمرارها 10 ايام، كما أكد وجود مفاوضات بين الأطراف المعنية لإقناع الشركة التابعة للقطاع الخاص بالاستمرار في الأمر لوقت أطول.

ووفقا للتقرير فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل الشاحنات مازالت غامضة ولم يكشف ياداف عن اسم الشركة الخاصة المصنعة لشاحنات تنقية الهواء، ولكنه أوضح أن كل شاحنة قادرة على تنقية 1.5 مليون متر مكعب (53 مليون قدم مكعب) من الهواء في ثماني ساعات. ومع ذلك، لا يمكن التاكد من ذلك لأن الشاحنات لا تحتوي على أجهزة استشعار.