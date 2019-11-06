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تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة " لـ1 ديسمبر المقبل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:52 م
تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة " لـ1 ديسمبر المقبل المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 11 ديسمبر لانتداب محامين لاثنين متهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 


محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

محاكمة الاخوان

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