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بوتين يكشف عن إحباط الأمن الروسى 40 عملية بصبغة إرهابية فى 9 أشهر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:17 م
بوتين يكشف عن إحباط الأمن الروسى 40 عملية بصبغة إرهابية فى 9 أشهر الرئيس الروسيى فلادمير بوتين
وكالات

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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الأربعاء، أن أجهزة الأمن احبطت نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال الأشهر الـ 9 الماضية.

وقال بوتين، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين، بمناسبة ترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم الجديدة، إن الأجهزة الأمنية الروسية حققت نجاحات في مجالات أخرى مثل التصدي لعملاء في الاستخبارات الأجنبية.

وأوضح الرئيس الروسي، أن جهاز الاستخبارات الخارجية يجري "تحليلا معمقا ومنهجيا للوضع في العالم وللتهديدات الإقليمية والدولية"، مؤكدا أن تقارير الجهاز "تمثل أساسا لقراراتنا الاستراتيجية".

كما تطرق بوتين إلى القدرات العسكرية والدفاعية لروسيا، قائلا: "لقد أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة الفرط صوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها بلدان أخرى بعد"​​​.

وأكد بوتين أن "هذا بالنسبة لروسيا لا يعني تهديدا لأي أحد"، موضحا أنه "على عكس ذلك، نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لدفع عملية نزع السلاح، مع الأخذ في الاعتبار أنظمتنا الجديدة من الأسلحة، والتي تتمثل مهمتها فقط في ضمان الأمن، ومع الأخذ بالاعتبار أيضا التهديدات المتزايدة لنا".


الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين

أجهزة الأمن

الارهاب

مكافحة الارهاب

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