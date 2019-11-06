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بمشاركة إماراتية وسعودية.. غدا انطلاق المعرض الدولى للاستثمار «بيزنكس 2019» بالقاهرة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:04 م
بمشاركة إماراتية وسعودية.. غدا انطلاق المعرض الدولى للاستثمار «بيزنكس 2019» بالقاهرة «بيزنكس 2019»

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تفتتح غدًا الخميس 7 نوفمبر د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الدورة الثانية من المعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، بقاعة مؤتمرات «المنارة»، وسط حضور خليجى كبير .

 

ويشارك فى الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

 

قال جورج ميترى الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة لـ«بيزنكس»، إن اليوم الأول للمعرض سوف يشهد افتتاح المعرض بحضور د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامى محمد ناقد الرئيس التنفيذى للمعرض، مروان الشايب مدير مؤتمر بى توكس، عبير بن جوليح الشريك السعودى لمعرض بيزنكس، د. أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربى للتطوير والاستثمار العقاري، بسام وعظ الدين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات والمعارض الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

 

أضاف «ميتري» فى تصريحات صحفية، أنه عقب الافتتاح سوف يتم عرض كلمة تسجيلية خاصة لمعرض «بيزنكس» من تونى إلوميلو المؤسس الرئيسى لمؤسسة تونى إلوميلو، يعقبها جلسة نقاشية للحديث عن فرص ريادة الأعمال بين مصر وإفريقيا، يشارك فى النقاش افيينوى اجوشوكوو مندوب شركة تونى إلوميلو، شروق زيدان المدير التنفيذى لشركة تيڤت مصر، وجلال زكى مدير الجلسة ومستشار تنفيذى فى الاتصالات التسويقية المتكاملة .

 

من جانبه، أوضح الإعلامى محمد ناقد الرئيس التنفيذى للمعرض، أنه عقب الافتتاح والجلسة النقاشية الأولى، يتحدث محمود عبد الشافى الرئيس التنفيذى لشركة القرة الثامنة، ثم حسام هيكل استشارى تطوير الأعمال لشركة القرة الثامنة، يعقبها جلسة نقاشية عن قطاع صناعة التأمين، يتحدث خلالها مؤمن مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين على الحياة، عبد الناصر طه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ويدير الجلسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للتأمين القابضة .

 

وأضاف أنه عقب ذلك تنطلق فعاليات جلسة نقاشية عن دور المسئولية المجتمعية للشركات فى التنمية، يتحدث خلالها جلال زكي، عن أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات فى غرفة التجارة الأمريكية والذى شارك فى رئاسة لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات وساعد فى تنظيم قمة المسئولية الاجتماعية للشركات الأولى فى مصر، مندوب عن مبادرة "حياة كريمة"، نجلاء نصير مدير المسئولية الاجتماعية فى الشركة المصرية للاتصالات، نيرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية فى البنك الأهلى المصري، كريستين النخيلى مدير العلاقات العامة فى مول النخيلى للأجهزة الإلكترونية، وحسن مصطفى رئيس منتدى مصر للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، ويدير الجلسة الإعلامى محمد ناقد .

 

وتابع «ناقد» أن التجارة الخارجية والتصدير تتصدر موضوع الجلسة النقاشية مع رؤساء ونواب المجالس التصديرية، بحضور د. نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويدير الجلسة دينا سالم، يعقبها جلسة فردية مع سهر الدماطى العضو المنتدب للشئون المالية وعضو مجلس الإدارة بمصر الجديدة للإسكان والتعمير، يدير الجلسة الإعلامى محمد ناقد، ثم جلسة خاصة عن البورصة المصرية، مع د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويدير الجلسة دينا سالم.

 

وأشار «ناقد» إلى أنه عقب ذلك تستعرض الجلسات قصة نجاح عن العمل فى المستقبل، يتحدث خلالها أحمد راسخ مؤسس ورئيس تنفيذى لشركة جاتجد، ويختتم اليوم الأول بمسابقة لرواد الأعمال مع 5 متسابقين.

 


«بيزنكس 2019»

المعرض الدولى للاستثمار

وزيرة الاستثمار

معرض بيزنكس

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