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خالد صلاح
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براون تطلق حملة تخفيضات بمناسبة "البلاك فرايدي" على منتجات إزالة الشعر " تقرير خاص"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:38 م
براون تطلق حملة تخفيضات بمناسبة "البلاك فرايدي" على منتجات إزالة الشعر " تقرير خاص" براون

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- اغتنم الفرصة والحق العروض على مواقع التسويق الالكترونية تصل إلى 40%

يبحث جميع الأشخاص عن موعد البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء لهذا العام 2019، للتعرف على العروض التي يتم الإعلان عنها في جميع المتاجر الالكترونية في مصر وبمناسبة هذا اليوم، براون تطلق خصومات كبيرة على منتجات إزالة الشعر وتضمن جهاز الوميض الضوئى IPL و ماكينة براون سيلك - أبيل 9  وماكينة تهذيب اللحيه للرجال من براون Multi Grooming Kit.
 
تشمل القائمة أهم عروض وخصومات البلاك فرايدي المتاحة لبراون:
1- براون سيلك أبيل 9 والتي تعد ذروة التطور التقني الذي يرتقي بإزالة الشعر إلى مستويات جديدة من الدقة والراحة وتصل خصوماتها إلى 40 % على موقع جوميا.
مناسبة لإزالة الشعر في كل مكان: صمّمت براون سيلك أبيل 9 لتناسب الاستخدام على الوجه والإبطين والذراعين والساقين ومنطقة البيكيني، كما أنها تحتوي على وصلات مختلفة تناسب التنوع في أجزاء الجسم. 
نزع أقصر الشعرات: تستخدم براون سيلك أبيل 9 تقنية (MicroGrip) الجديدة الحائزة على براءة اختراع مع 40 ملقطاً، تتضمن ملاقط أكثر اتساعاً وطولاً وعمقاً لإزالة الشعر بدقة تصل 0.5 ملم  و بذلك تزيل ماكينة براون شعر أقصر بـ 4 مرات من الشمع.
سرعة أكبر في إزالة الشعر: يتسم رأس آلة براون سيلك أبيل 9 بأنه أعرض بـ 40 % من أي طراز آخر من آلات براون، مما يجعل جلسة إزالة الشعر سريعة للغاية. 
التعامل مع الألم: تعتبر النبضات التي تطلقها آلة براون سيلك أبيل 9 لتخفيف الألم وانزعاج البشرة واحدة من المزايا المفضلة لدى المستخدمين، فغطاء التدليك عالي التردد مع الاهتزازات النابضة يحقق تجربة أكثر لطفاً وراحة لإزالة الشعر.  براون سيلك أبيل 9 مقاومة للماء 100%، وبهذا فإن وظيفة إزالة الشعر تحت الماء تساعد كثيراً في تخفيف الألم. كما أن هذه الميزة توفر الكثير من الوقت والجهد الذي يحتاجه تنظيف الشعر الذي تتم إزالته لاحقاً.
منع نمو الشعر تحت الجلد: عند استخدام رأس التقشير مع وظيفة التدليك، سيكون بإمكانك التخلص من خلايا الجلد الميتة والتعامل مع مشكلة نمو الشعر تحت الجلد. 
 
 
2- ماكينه تهذيب اللحيه للرجال من براون 5080MGK ، هي مجموعة الكل في واحد ، حيث تساعدك على تحقيق 9 وظائف بجهاز واحد، وتصل خصوماتها الى 30% ومتوفرة على موقع جوميا وسوق وشرف دي جي اون لاين. 
ومن مميزات المنتج هي:
• تحقيق أي طول لحية من 1 حتى 21 ملم مع 4 أمشاط فقط، بالإضافة إلى إنشاء خطوط وحواف دقيقة.
• مقاومة للماء 100%.
• قص شعرك إلى الطول الدقيق الذي تحتاجه - من 1 - 21 ملم.
• شفرات حادة تدوم طويلاً.
• تهذيب شعر الأذن والأنف. 
• إعداد جميع مناطق جسمك بأمان، بدءًا من الإبطين حتى صدرك إلى منطقة الفخذ.
• 13 وضعاً مختلفاً لطول الشعر.
• محرك براون للتحسس التلقائي لقراءة الذقن والتكييف مع كثافته وضبط قوتها ويوفر سرعة ثابتة حتى من خلال الشعر المتشابك الكثيف.
• بطارية ليثيوم أيون + 150 ٪  ووقت تشغيل أطول، حيث تستغرق عملية الشحن ساعة واحدة.
 
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المرأة

اخبار المرأة

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